Эвакуатор в Гомеле, услуги службы эвакуации

Крупный областной центр, второй по населению город Республики Беларусь, после столицы — Гомель. Географическое положение — довольно особенное и даже необычное. Ведь на весьма скромном расстоянии — границы с двумя государствами — Россией и Украиной, чем активно пользуются жители города.

Автопомощь в Гомеле

Многие службы эвакуации работают именно здесь. Рядом с Гомелем проходят сразу несколько очень важных трасс, ведущих в Чернигов, Киев и Одессу, Брянск и далее — например, в Москву, Минск, Брест, а также Санкт-Петербург. Количество автомобилей, днём и ночью проезжающих по этим дорогам огромно и поэтому эвакуатор в Гомеле обязан работать быстро и оперативно.

Дополнительные полезные услуги

Кроме основной деятельности, гомельские фирмы предлагают и другие услуги.

Это, в частности:

«Трезвый водитель». Очень удобно для тех, кто желает приехать в гости, ресторан или иное место будущего употребления алкоголя за рулём. Обратно такого человека увезут в кабине спецтехники, а машина будет находиться за спиной, на платформе.

Перевозка труб, секций ограждений, а также различных других предметов, которые удобно транспортировать именно на открытой площадке, а не в закрытом кузове. В числе таких вещей и, например, дачные домики. Главное не превысить лимиты по габаритам и максимально возможной перевозимой эвакуатором массе груза.

Доставка спецтехники от базы компании к месту выполнения работ, и в обратном направлении. Порой, это нужно делать вообще ежедневно.

Подавляющее большинство работает круглосуточно, без перерывов, выходных и праздников. Поступит заказ и эвакуатор сразу отправится в путь. Главное — связаться любым доступным способом — по телефону, мессенджеру, оставив сообщение на сайте, и т.д.

На специализированных сайтах сейчас активно внедряют функцию поиска ближайшего спецтранспорта. Работает очень просто, где бы ни находился потенциальный клиент, и каким бы устройством он не пользовался (компьютер, смартфон, планшет и т.д.).