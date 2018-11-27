Семейный, обеспеченный, не из группы риска, за 40: гомельские врачи составили современный портрет ВИЧ-инфицированного

С начала года на Гомельщине выявлено около 700 новых случаев ВИЧ.

Что касается возраста инфицированных, врачи-эпидемиологи озвучили тревожные тенденции. Среди заразившихся превалируют люди 40 лет и старше. При чем это не маргинальные личности, а вполне состоявшиеся люди в карьере и семейной жизни.

— Вирус не выбирает по возрасту и профессии, — подчеркнул главный специалист области по профилактике ВИЧ Олег Суетнов. — Среди пациентов есть директора предприятий, врачи, педагоги, служащие и рабочие. 62% из числа тех, у кого диагностирован положительный статус, — мужчины. Самому возрастному ВИЧ-позитивному в Беларуси 80 лет. Заражение произошло половым путем.

Беспорядочные связи, незащищенные сексуальные контакты — специалисты называют основные причины инфицирования. В текущем году в 96% случаев был половой путь передачи вируса.

При этом отмечают, что современная молодежь более образована в плане профилактике, активно использует средства защиты.

Все усилия мировой медицины направлены на то, чтобы каждый человек знал свой статус. Именно такой девиз выбран для Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. На Гомельщине уделяется большое внимание вопросам диагностики. Для этого можно пройти обследование, в том числе анонимно в любом медучреждении, где есть условия для забора крови.

Кроме того в 37 аптеках области продаются экспресс-тесты на ВИЧ по слюне. Их стоимость около 5 рублей. Достоверность результата около 90%. Тем не менее, после домашней диагностики, врачи рекомендуют повторить анализ — но уже по крови в медучреждении. С начала года к медикам обратились шесть человек, у которых тест по слюне показал положительный результат. Диагноз подтвердился во всех случаях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается рост заболеваемости на 20%. Это — не эпидемия, а результаты масштабного скрининга. Исследования проводятся в поликлиниках среди пациентов в возрасте около 40 лет и старше. С начала года благодаря скринингу выявлено 398 пациентов с положительным статусом.

Чем больше людей узнают свой статус, тем раньше начнут принимать препараты и смогут полноценно жить, не боясь заразить близких, не взирая на свой диагноз.

К слову, с этого года в Беларуси специфическое лечение — антиретровирусную терапию могут получать все ВИЧ-позитивные, не зависимо от иммунного статуса — степени распространения вируса в организме.

На Гомельщине сейчас проживают с ВИЧ свыше 7 тысяч человек, лечение принимает более 5200. Это довольно низкий показатель, учитывая, что стоит задача полного охвата пациентов.

Регулярный прием лекарств позволяет снизить количество вируса в крови до уровня, когда он не определяется лабораторными тестами. Это не значит, что человек излечился, но в таком случае возможность заражения сокращается до нуля. Поэтому так важно знать свой статус и быть приверженным лечению. Пройди тест на ВИЧ, призывают врачи!