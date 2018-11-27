«Наоборот, выгодно станет — и поедут все». Что будет с любимыми гомельчанами шоп-турами в Чернигов

Украинские политики обещают: с введением военного положения в их стране туристы не почувствуют на себе особых изменений. Но гомельчане переживают: не закроется ли для них в связи с последними событиями посещение черниговских рынков? TUT.BY поинтересовался у организаторов шоп-туров и перевозчиков, чего ждать любителям украинских «закупов».

27 ноября никакого особого внимания на украинской стороне границы перевозчики не заметили: в пункте пропуска «Новые Яриловичи» было все, как обычно.

— Все наши ребята сегодня проехали нормально, на границе был обычный контроль. Правда, машины с российскими номерами сразу отправляли на углубленный досмотр. Но это и раньше бывало. В общем, все, как всегда, — рассказал перевозчик Юрий.

В транспортной компании «Литвин Авто» сообщили, что рейсы в Чернигов отменять не собираются, хоть и признают: количество желающих поехать «на закупы» за два дня напряженной ситуации в Украине сократилось примерно в два раза.

— Думаю, это временно. Я звонил в Чернигов друзьям, никто серьезно не беспокоится. Все считают, что это политика — и белорусов она не коснется.

В турагентстве «Джой тур» TUT.BY также заверили, что туры в Чернигов отменять не собираются.

— На завтра рейс в Чернигов полностью укомплектован. Никто пока не отказался. Тем более, говорят, курс доллара вырос у них там до 30 гривен (был 28 гривен. — Прим. TUT.BY). Так что, думаю, сейчас, наоборот, выгодно станет — и поедут все, — говорят в турагентстве.

Напомним, с 9.00 утра среды в некоторых областях Украины будет введено военное положение: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.