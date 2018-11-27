Фоторепортаж: в Гомеле в честь 75-летия освобождения от нацистов провели фестиваль полевой кухни

  • 27 ноября 2018, 15:55
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Суп, каша и чай по специальной рецептуре бойцов Красной армии — на улице Ланге прошел фестиваль полевой кухни.

А чтобы процесс дегустации различных блюд, которые приготовили повара-реконструкторы был не так скучен, под открытым небом для гомельчан выступал образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Беларуси, а возле центрального входа в медуниверсит прошла выставка военной техники и вооружения.





































Наталья Ошека, gomel.today
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