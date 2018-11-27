«Что за дым валит на Объездной?» На гомельском предприятии загорелась щепа — фото

Сегодня с самого утра в редакцию «Сильных Новостей» начали поступать сообщения от гомельчан: «Что случилось на Объездной в районе Химзавода?»

По словам горожан, сильный дым с той стороны шел уже с девяти утра, однако спустя шесть часов ситуация не изменилась. Дым по-прежнему валил, что отчетливо видно на фотографиях наших читателей.









Как сообщили «Сильным Новостям» в областном управлении МЧС, на предприятии по утилизации древесных отходов ЧСУП «Линия сноса» загорелась щепа. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Однако на данный момент пожар локализован, повода для паники нет.



















