Любовный треугольник. Пьяный гомельчанин выстрелил в соперника и размахивал ножом, чтобы добиться побед на любовном фронте

  • 27 ноября 2018, 13:40
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В воскресенье вечером две компании, изрядно приняв на грудь, не смогли разойтись миром. Камнем преткновения стала женщина, которая и вовсе не предполагала подобного развития событий. Спокойный вечер закончился выстрелами и уголовным делом.

38-летний рабочий из Брестской области приехал в Гомель повышать профподготовку, а свободное время коротал в сквере имени Громыко. Тут же поводила время и другая компания, где отдыхала женщина, с которой, как предполагал брестчанин, его раньше связывали романтические отношения. Как в действительности обстояли дела на любовном фронте у героев этой истории, разумеется, не известно, да только в тот вечер даму сопровождал другой.

Несмотря на то, что выпито в тот вечер было не много, справиться с нахлынувшими чувствами мужчина не смог: он высказал гомельчанке все, что о ней думает. Нынешний кавалер хамства терпеть не стал, что и привело к потасовке, рассказал официальный представитель УВД Игорь Гришкевич.

Защищая честь женщины, гомельчанин выбрал отнюдь не законный метод: он достал пистолет, выстрелил в направлении соперника, после чего принялся размахивать ножом.

Мужчину задержали, при себе у него нашли пневматический пистолет и перочинный нож. Выяснилось также, что ранее он уже был судим.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи которой предусматривает от трех до десяти лет тюрьмы.




gomel.today
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Места: Гомель (24131)

Метки: Криминал (11009)

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