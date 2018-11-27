Депутат обратился к городским властям, с предложением восстановить торговлю на месте Быховского рынка хотя бы частично

В администрации Советского района состоялась встреча активистов ветеранского движения и депутатов белорусского парламента Павла Ждановича и Дмитрия Гурского. Среди многих вопросов, которые обсуждались на встрече, депутаты рассказали о судьбе Быховского рынка.

Ветераны высказали свое недовольство тем, что на месте снесенного Быховского рынка так ничего и не построили, а строительная площадка стоит заброшенной. Павел Жданович рассказал собравшимся, что недавно обратился к городским властям с предложением возобновить торговлю на Быховском рынке хотя бы частично, сообщает «Советский район».

Гомельчане говорили о желании сохранить Быховский рынок еще в 2014 году, когда стало понятно, что торговые ряды перенесут. В мае работа рынка была остановлена. Тогда же сообщалось о планах построить супермаркет на его месте в 2015 году, но обещанного, видимо, ждут даже больше, чем три года. Планировалось, что это будет «Алми» аналогичный тому, что находится на углу Ефремова и Сухого.

Инвестор намеревался вложить в реализацию проекта 55 млрд неденоминированных рублей. В планах у властей города было перенести рынок поближе к микрорайону «Любенский» — на улицу Жукова. В 2017 году главный архитектор города Юрий Литвинов рассказал, что у городских чиновников даже была мысль изъять участок у застройщика из-за того, что тот не начинает строительство.