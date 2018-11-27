«Получили получку — немножечко пошиковали, ну а потом по обстоятельствам». Сколько гомельчане тратят на еду? Видеорепортаж «СН»

8 «Вероятность разрастания конфликта до большой войны есть». Эксперты о ситуации в Азовском море В прошедшее воскресенье, 25 ноября, ФСБ России заявила о нарушении военными кораблями Украины границы России. Три украинских судна двигались к Керченскому проливу, российские погра...

25 «Нам не нравится то, что происходит». Трамп — о конфликте в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп заявил, что он и европейские лидеры не в восторге от конфликта России и Украины в Керченском проливе....

40 СБУ заявило о присутствии на захваченных Россией кораблях сотрудников спецслужб Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту захваченных Россией кораблей ВМС Украины. Об этом сооб...

92 Не первая жертва? В Барановичах женщина выгуливала собаку, а сосед застрелил животное Вечером 7 ноября житель частного дома на улице Горького застрелил соседскую собаку. Поводом для жестокой расправы, по версии мужчины, стало то, что пес укусил его за палец....

403 ФСБ показала видео допроса задержанных украинских моряков. На Украине заявили, что их заставили дать ложные показания ФСБ России 26 ноября распространила видеозаписи допроса трех задержанных при конфликте в Керченском проливе украинских моряков....