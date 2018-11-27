«Получили получку — немножечко пошиковали, ну а потом по обстоятельствам». Сколько гомельчане тратят на еду? Видеорепортаж «СН»

  • 27 ноября 2018, 11:38
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Средняя зарплата по Гомельской области в ноябре достигла 907 рублей. На еду уходит 30% этих денег. Всё это официальная статистика. А какова реальная?




Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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Места: Гомель (24131)

Метки: Общество (32325), Главное (6532)

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