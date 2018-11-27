В Гомеле квартирант не платил за арендное жилье, а потом хозяева на его месте обнаружили другого человека

Мужчина не платил за арендуемую трехкомнатную квартиру хозяевам и не выплачивал коммуналку, обещая все уплатить позже. Когда его решили выселить, то на месте него нашли другого человека, который уверял, что он и есть квартирант.

Как сообщает Onliner.by, квартирант должен был ежемесячно оплачивать 350 рублей. Но хозяева жилья даже за первый месяц получили лишь часть суммы — 250 рублей. Квартирант пообещал, что отдаст остальное позже и зачем-то представился судмедэкспертом, демонстрируя «корочки».

Когда пришел срок платить за второй месяц проживания, то жилец сослался на то, что ему задерживают зарплату. На протяжении двух месяцев он кормил хозяев жилья «завтраками», а после вообще отключил телефон.

Хозяева квартиры приехали к нерадивому арендатору, чтобы поговорить с ним насчет оплаты, но никого дома не обнаружили. Их удивило, что вместо одной спальни было занято две, хотя квартирант собирался там жить с женщиной. Еще через неделю хозяева «созрели», чтобы выселить бесплатного жильца, но вместо него обнаружили в квартире совсем другого человека, который, как выяснилось, снял ее посуточно у квартиранта. Ключи от квартиры нашлись в почтовом ящике, а вот телефон квартиросъемщика все еще отключен, а страница в соцсетях оказалась удалена.