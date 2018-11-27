Запись «сегодня на сегодня», безопасно и безболезненно. В новом медцентре «Авиценна» рассказали, почему гомельчанам важно делать МРТ

В Гомеле отнюдь не просто сегодня сделать магнитно-резонансную томографию, даже имея направление на руках. Приходиться ждать недели, а порой — целые месяцы, чтобы попасть на обследование. Несмотря на то, что несколько государственных клиник оказывает подобного рода услуги, МРТ остается у нас самым востребованным методом диагностики. Однако жители города и области не хотят ждать, ведь вместе со временем утекает и здоровье.

И вот совсем недавно ситуация с доступностью МРТ в гомельском регионе изменилась — в сентябре в Гомеле начал работать медицинский центр «Авиценна». Это хорошо известный бренд на рынке медицинских услуг — первый центр «Авиценна» открылся в Минске 27 лет назад, а в 2011 году они первыми среди частных медицинских центров в Беларуси установили томограф и начали выполнять МРТ диагностику. Гомельский центр стал первым региональным центром «Авиценна».

Чтобы узнать, почему так важна диагностика МРТ, насколько это безопасно, а также за другими подробностями мы обратились к одному из ведущих специалистов гомельского медицинского центра «Авиценна», врачу лучевой диагностики высшей категории, Ветух Елене Григорьевне.





— Расскажите, в чем суть магнитно-резонансной томографии? Ведь об МРТ слышали практически все, но многие еще не совсем представляют себе, что это такое и в каких случаях применяется этот метод диагностики.

— Магнитно-резонансная томография относится к одним из самых надежных и точных методов диагностических исследований в медицине.

Отличительной особенностью МРТ является отсутствие ионизирующего излучения, применяемого в рентгеновской компьютерной томографии — что очень важно в условиях нашего региона, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В МРТ используется постоянное магнитное поле высокой напряженности. Метод основан на анализе электромагнитного отклика атомных ядер водорода в организме под действием этого поля, с последующей компьютерной обработкой и получением изображения нужных частей тела. Далее наступает самый ответственный этап — изображения анализирует врач лучевой диагностики и делает заключение.

МРТ сегодня — это лучший выбор при обследованиях головного и спинного мозга, позвоночника, межпозвонковых дисков, мягких тканей, органов малого таза и брюшной полости, суставов.

В нашем центре установлен современный томограф Philips, высокопольный — мощностью магнитного поля 1.5Тл. Это оборудование позволяет проводить практически все виды МРТ диагностики, получать изображения в трех плоскостях, производить мультипланарные реконструкции изображений.

— Насколько безопасно обследование и как часто его можно проводить?

— Конечно, метод оказывает какое-то воздействие на организм человека, но по последним данным, является безвредным методом исследования. Поэтому проводить МРТ можно многократно, с коротким интервалом между исследованиями, для наблюдения течения заболевания в динамике. Так, в минском центре «Авиценна» МРТ-диагностику прошли уже более 60 000 человек.

— Какие виды МРТ наиболее востребованы сегодня?

— Чаще всего люди обращаются по поводу обследования головного мозга и в целом — области головы, а также позвоночника и спинного мозга. Больше всего записываются на наши комплексные программы МРТ исследования позвоночного столба, головного мозга с церебральными сосудами и шейным отделом позвоночника.

В практике своей работы мы пришли к тому, что делаем именно комплексные программы обследования, и это не случайно. Только правильно подобранный комплекс диагностических программ, выполняемых при МРТ исследовании, в совокупности, дает максимальную информацию для лечащего врача. Например, достаточно часто пациенты после прохождения МРТ исследования головного мозга вынуждены по рекомендации невролога повторно записываться в клинику для дополнительного МРТ сосудов или шейного отдела позвоночника, а это дополнительные затраты времени и финансов.

В нашем центре мы выполняем МРТ исследования головного мозга в комплексе с церебральными сосудами, без введения контрастного вещества (что исключено при проведении МСКТ и церебральной ангиографии — как «золотого стандарта»), что в ряде случаев позволяет судить о наличии имеющейся патологии в качестве «скрининг-метода», без лучевой нагрузки на пациента. Включение в комплекс программы диффузионно-взвешенного исследования позволяет достоверно определить начальные признаки ишемии головного мозга, определить локализацию, размеры зоны, стадию процесса, что будет способствовать повышению эффективности лечения. А дополнение комплекса головного мозга выполнением МРТ шейного отдела позвоночника отвечает, в большинстве случаев, на все вопросы клинициста.





— Болевой порог у всех разный, и иногда приходиться перебороть себя, чтобы преодолеть страх и пойти к врачу. Стоит ли вашим пациентам бояться боли?

— Исследование не вызывает у пациента вообще никаких ощущений, тем более болевых. Единственное, что может беспокоить некоторых людей — это звук, который издает аппарат во время работы. Нужно отметить, что чем выше напряженность магнитного поля, тем громче звук. Для смягчения и устранения возникающих ощущений пациенту выдают наушники, при необходимости — беруши. Если исследование длительное, иногда могут возникнуть впечатление нагрева, но чаще всего — это субъективные ощущения пациента.

— Говорят, что во время процедуры следует лежать неподвижно. Действительно ли это так?

— Каждое исследование включает ряд программ, которые могут идти от нескольких секунд до нескольких минут, и в этом случае какие-либо движения лучше ограничивать. Когда человек спокойно лежит, не двигаясь — это поможет получить качественные изображения.

Немаловажно, что специалисты «Авиценны» не просто проводят обследование, но и консультируют пациента. В случае необходимости, после получения заключения, пациент может обратиться к врачу с уточняющими вопросами и обсудить результат. Следует только понимать, что поставить полный диагноз и назначить лечение может только ваш лечащий врач, клиницист, с учетом результатов МРТ.

Кстати, такого врача можно найти здесь же — в медицинском центре «Авиценна» также есть лечебно-консультативный прием врача-невролога. В сочетании с МРТ это очень удобно для пациентов, когда в одном центре сосредоточена и диагностика, и лечение. В любом случае, пациенты неврологического профиля получат высококвалифицированную медицинскую помощь.

Квалификации специалистов здесь всегда придают первостепенное значение — ведь в конечном счете именно врач, а не машина, делает заключение, ставит диагноз. В «Авиценне» работают врачи только первой и высшей категории, за плечами которых огромная ежедневная практика и опыт, который нарабатывался годами.

Благодаря возможностям и преимуществам магнитно-резонансной томографии белорусы все чаще обращаются к этой высокотехнологичной диагностике — в полном соответствии с мировыми тенденциями. Очень часто именно выполнение МРТ помогает выявить патологические процессы, не определяемые при проведении других лучевых методов диагностики. Например, та же постоянная головная боль может оказаться следствием серьезного заболевания. Не секрет, что белорусы любят тянуть до последнего и лишь в крайнем случае обращаются к медикам. В таких ситуациях время дорогого стоит: нельзя медлить и заниматься самолечением.





Итак, добро пожаловать на МРТ в Гомеле — в новый медицинский центр нашего города — «Авиценна». Долго ждать приема не придется: здесь пока нет очередей и можно попасть на обследование в удобное для вас время, даже в день записи. Следует отметить, что цены в гомельской «Авиценне» существенно ниже минских — учитывается региональная специфика. График работы позволяет обратиться даже в выходной день — медицинский центр работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

Авиценна. Здоровье — бесценно.