Убытки и высокая закредитованность. Как Гомсельмаш оказался в финансовом кризисе

Гомельский гигант сельскохозяйственного машиностроения опубликовал бухгалтерскую отчетность по итогам трех кварталов 2018 года. Из бухгалтерских данных следует, что за 9 месяцев 2018 года предприятие получило чистый убыток в сумме 67,8 млн рублей. Это при том, что по итогам прошлого года ОАО «Гомсельмаш» продемонстрировало положительный финансовый результат.

К такому печальному результату привели два взаимосвязанных фактора — высокая закредитованность валютными займами и девальвация белорусского рубля. Курсовые разницы от переоценки активов и обязательств составили более 120 млн рублей, что составляет более трети всей выручки предприятия.

В результате финансовое состояние предприятия стало близко к критическому. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств превышает собственные средства предприятия уже в 22 раза!

Напомним, что ОАО «Гомсельмаш» было включено в перечень акционерных обществ, акции которых белорусские власти предложили для продажи в 2018 году.

Условием сделки является обеспечение объема инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга в сумме не менее 500 млн. долларов США.

Вряд ли сегодня такое предложение сможет привлечь серьезного инвестора, учитывая, что стоимость собственных средств предприятия по состоянию на 30 сентября 2018 года составляет лишь 67,7 млн рублей.