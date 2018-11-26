Больше 1000 рублей зарабатывают уже в трех районах Гомельской области

Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Гомельской области в октябре 2018 года.

Согласно представленным данным, среднемесячная заработная плата работников Гомельской области впервые превысила 900 рублей и составила 907,9 BYN. По сравнению с прошлым месяцем средняя зарплата выросла на 27 рублей.

В долларовом эквиваленте средняя зарплата работников Гомельской области также выросла и составила $428. Впервые сразу три района Гомельской области могут похвастаться зарплатами выше 1000 рублей. В лидерах уже традиционно оказались Речицкий, Мозырский и Жлобинский районы.

После непродолжительного перерыва на последнее место по уровню зарплат опустился Кормянский район. Сейчас он является единственным, где зарплата все еще ниже 700 рублей.

Продолжают бить рекорды зарплаты работников IT-сферы. В октябре 2018 года работники данной сферы Гомельской области в среднем зарабатывали 2920,8 руб.

Более тысячи долларов в октябре также зарабатывали в горнодобывающей промышленности (2286,5 руб.) и производстве нефтепродуктов (2150,7 руб.)

Самым низкооплачиваемым является труд работников социальной сферы — всего 532,2 руб.