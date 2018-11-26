В Гомеле среди ночи трое подростков угнали «Жигули» и врезались в забор. Пытались бежать, но их выдали следы на снегу

В воскресенье ночью трое подростков угнали автомобиль, врезались в забор, после чего скрылись. Однако в бега они пустились не с пустыми руками — с собой ребята прихватили аккумулятор.

В УВД Гомельского облисполкома рассказали, как разворачивались события той ночью. Около трех часов местные жители позвонили в ГАИ: на Каменщикова «Жигули» врезались в забор. Однако водителя на месте ДПТ прибывший экипаж ГАИ так не нашел. Зато разбитое водительское стекло и скрученые провода зажигания навели на мысль об угоне. Плюс ко всему очевидец разглядел в машине трех человек, не упустив из виду, что парни сняли аккумуляр с машины и побежали в сторону Огоренко.

Долго бегать угонщикам не пришлось. Их выдали следы на снегу. Первого злоумышленника поймали сразу, чуть позже задержали и остальных. Угонщиками оказались парни 16, 17 и 18 лет.

Возбуждено уголовное дело.