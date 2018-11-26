Трэнінг па лічбавым правам і заняткі для дзяцей: расклад на тыдзень ад Гомельскага ЦБМ

764 В Октябрьском водитель предложил госавтоинспектору взятку, возбуждено уголовное дело Сотрудник ГАИ остановил автомобиль Volkswagen под управлением 69-летнего водителя за то, что тот не притормозил у стоп-линии. К тому же на авто были запрещенные правилами...

2126 Убытки и высокая закредитованность. Как Гомсельмаш оказался в финансовом кризисе Гомельский гигант сельскохозяйственного машиностроения опубликовал бухгалтерскую отчетность по итогам трех кварталов 2018 года. Из бухгалтерских данных следует, что за 9 месяц...

1250 Дело педофилов. Осудили одного. Остальные остались за кадром? Вынесен приговор по самому скандальному делу, связанному с насилием над несовершеннолетними. Судили бывшего сотрудника Администрации президента, основателя благотворительной организации для ...

1269 Больше 1000 рублей зарабатывают уже в трех районах Гомельской области Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Гомельской области в октябре 2018 года....

1262 В Гомеле среди ночи трое подростков угнали «Жигули» и врезались в забор. Пытались бежать, но их выдали следы на снегу В воскресенье ночью трое подростков угнали автомобиль, врезались в забор, после чего скрылись. Однако в бега они пустились не с пустыми руками — с собой ребята прихв...