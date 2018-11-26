Лобовое столкновение, удар в дерево, авто в кювете. В выходные из-за снегопада водители на дорогах Гомельщины массово попадали в аварии — фото

Сразу несколько похожих аварий случилось в области в последние дни.

«Сильные новости» уже писали о ДТП в Мозырском районе. Напомним, 25 ноября примерно в 1:30 ночи водитель «БМВ» нес правился с управлением и опрокинулся в кювет.





24 ноября около 12 ночи в Калинковичском районе по тем же причинам оказался водитель «Форд Гелакси». Он неправильно выбрал скорость и съехал с дороги.

25 ноября в Рогаческом районе примерно в 12:45 автомобиль «Хундай Лантра» вылетел в кювет и врезался в дерево.

В отличие от происшествий, о которых говорилось выше, в этой аварии пострадал пассажир, а не водитель. Его госпитализировали.

25 ноября в Гомельском районе около 16:00 на дороге Цыкуны-Рудня Каменева «БМВ» выехал на встречную и столкнулся с «Митсубиси Лансер». 34-летняя женщина-водитель японской иномарки оказалась в больнице, сообщает УГАИ Гомельского облисполкома.



