«Паровозик» из четырех машин собрался на проспекте Речицком — фото, видео

  • 26 ноября 2018, 13:10
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Сегодня в первой половине дня в Гомеле на проспекте Речицком, недалеко от гипермаркета «Гиппо» случилось ДТП: собрался автомобильный «паровозик».

По словам читателей, в аварии пострадало четыре машины, а замыкает «шествие» — фургон.

На данный момент нет официальной информации об аварии.

Будет дополнено.



Фото, видео — Александр Майоров, Дмитрий Емельяненко




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