Разыскиваются свидетели! В Гомеле Volkswagen сбил 15-летнего подростка на переходе

  • 26 ноября 2018, 12:44
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Месяц назад, 22 октября, на перекрестке Владимирова — 8-я Иногородняя Volkswagen Golf сбил подростка.

Как сообщили в Следственном комитете, примерно в 18.50 ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Тогда-то на него и наехал автомобиль.

В результате аварии парень получил тяжкие телесные повреждения.


Сейчас сотрудникам СК, чтобы расставить все точки над «i», требуется помощь гомельчан. Если вы стали свидетелем данного ДТП, просьба обратиться по телефонам 8 (0232) 69-30-52, 8 (029) 667-60-52.




gomel.today
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