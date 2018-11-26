Опять неосторожность при курении? На выходных в Гомельской области на пожарах сгорели два человека

В минувшие выходные на пожарах в собственном доме погибли двое мужчин. Две трагедии произошли с интервалом в сутки, но есть моменты, которые их объединяют: погибшие проживали одни и не исключена вероятность, что всему виной неосторожность при курении.

В субботу вечером в поселке Октябрьский в горящей комнате спасатели обнаружили обгоревший труп 47-летнего хозяина.





Спустя сутки трагедия повторилась в поселке Орленск — тут погиб 58-летний мужчина.





В пресс-службе МЧС сообщили, что причина пожара устанавливается, но одна из рассматриваемых версий в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем при курении.