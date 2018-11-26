Чем кормят гомельчан в государственных столовых и можно ли пообедать за три рубля? Невероятный эксперимент «Сильных новостей» — видео

С чем у вас ассоциируются столовые? Скорее всего, это Советский Союз, водянистый суп и хлебные котлеты. «Сильные новости» решили проверить, что же сегодня предлагают повара государственных мест общественного питания своим клиентам и сколько это стоит. Мы побывали в столовой в здании Облисполкома, Доме Профсоюзов и БелГУТе. Чем закончился наш эксперимент? Результаты вас точно удивят!