Воспоминания узника концлагеря в Озаричах: «Когда люди бросились за колючую проволоку, куски тел полетели в разные стороны» — материал «СН» ко Дню освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков

26 ноября 1943 года Гомель был освобожден от гитлеровской армии. Зачастую такие даты погрязают в формализме, но еще живы люди, которые помнят ужасающие реалии того времени.

Из коммуны — в концлагерь

Неделю назад дорога свела меня в поезде с интересным собеседником. Напротив меня сидел пожилой, но весьма общительный и энергичный человек. Заговорили о погоде, о потеплении климата и о том, что сейчас на Гомельщине можно выращивать сладкие арбузы и дыни. Моему соседу по купе, как выяснилось, было уже за 80, но выглядел он значительно моложе. Меня, конечно, заинтересовало его прошлое — наверняка, мой попутчик немало повидал на своем веку. Но только в конце дороги выяснилось — Вацлав Антонович был узником нацистского концлагеря Озаричи.

Вацлав Липский родился в 1936 году в Иванищевичах Октябрьского района. Деревня эта известна с XIV века, здесь же находился и одноименный шляхетский застенок. В 1930 году в Иванищевичах был организован колхоз «Коминтерн». Еще его стали называть «Коммуной», местные так до сих пор и именуют Иванищевичи между собой. Впрочем, на фаланстер это хозяйство не было похоже — крестьяне обобществили весь инвентарь и землю, но продолжали жить в своих собственных усадьбах. А вот обедали они сообща. Вацлав Антонович вспоминает, что когда в центральной усадьбе били в рельсу (сигнал на обед), «коммунары» бросали трактора и плуги прямо в поле, распрягали лошадей и на них мчались в столовую. Как говориться, коммуна коммуной, а обед по расписанию.

Потом пришла война. Беды, которые она принесла в белорусскую деревню, были неисчислимы, но семье как-то удавалось выживать: мать изо всех сил оберегала детей, старалась хоть чем-то их накормить. Октябрьский район был зоной активных партизанских действий. Соответственно, нацисты проводили здесь жестокие зачистки. В апреле 1942 года немцы полностью сожгли Иванищевичи и убили более 80 мирных жителей. Спасаясь от карателей, семья Липских покинула «Коммуну» и ушла в Зимчу. Но и эта деревня вскоре также была уничтожена карателями, и Вацлав с семьей перебрались в лес. Однако суровая зима 1943-1944 гг. заставили мать с маленькими детьми выйти из промерзших лесных землянок. Липские укрылись в селе Годуни, но все равно их настигло несчастье: в один из дней немцы и полицаи нагрянули в деревню и принялись выгонять ее жителей на улицу. С собой не давали брать почти ничего. Всех, кого застали дома, погнали пешком за много километров в Калинковичский район. Формально у нацистского командования такие операции проходили как «эвакуация гражданского населения из прифронтовой зоны».

Тут, на открытой местности у местечка Озаричи, был разбит концентрационный лагерь для гражданского населения. Вацлав Липский вспоминает:

— Часть территории, огражденной колючей проволокой, приходилась на возвышенное место, другая часть — была заболочена. По мере того, как подходили новые партии заключенных, ранее прибывших оттесняли в болото. Нам повезло, потому что нас пригнали одними из последних. Но я видел, что ранее доставленные сюда люди стояли по пояс в болотной жиже. И все это — практически в зимнюю погоду.

Но и на сухой части лагеря укрыться от пронизывающего ветра, снега и холода было практически негде. Бараки для заключенных не были предусмотрены. Тех, кто разводил костры, немецкая охрана расстреливала на месте. Такая же кара следовала и за попытку соорудить подстилку из хвороста. Большинство же брошенных в лагерь составляли женщины, дети и старики. Страдания людей, замерзавших и умиравших под открытым небом сотнями в день, были неописуемы. Дети плакали и просили помощи у матерей, а те почти ничего не могли для них сделать. Апполинария Погодина, потребовавшая помощи для заболевших детей, была расстреляна на месте — вместе с детьми.





В лагере 7-летний Вацлав был вместе с 8-летней сестрой Сабиной и 3-летним братиком Федей. Раз в сутки им на их семью из 4-х человек выдавали буханку хлеба и банку тушенки. А вот воды людям почти не давали. Вацлав Антонович говорит, что охрана без жалости расстреливала тех, кто пытался набрать хотя бы болотной воды у ограждения. Территория лагеря была в две линии обнесена колючей проволокой, и тела погибших черными гроздьями висели на колючке.

Но все же заключенные еще нужны были немцам — для разных целей. Во-первых, у них брали кровь для раненных солдат вермахта. Вацлав Липский вспоминает, что он отчаянно сопротивлялся, когда здоровенный немец в забрызганном халате пытался всадить ему иглу в вену, и немецкий фельдшер располосовал ребенку шприцом всю руку. Шрамы от этого до сих пор остались на предплечье....

Но была и еще одна цель пока сохранить большинству узников жизнь. Какая? Об этом они узнали не сразу...

«Верните нам нашу маму!»

В один из дней в лагере услышали звук канонады — линия фронта приближалась к Озаричам. Это Красная Армия, уже освободившая Гомель, вновь перешла в наступление. У людей появилась надежда на спасение. И вот, одним утром, узники, очнувшись от тяжелого сна-забытья на голой, холодной земле, в предрассветной дымке увидели — пулеметные вышки охранников пусты. Немцев не было видно нигде — ни по периметру лагеря, ни в хозяйственном блоке, ни в комендатуре. В немецких бараках нашли хлеб и тушенку, кто успел — немного поели. Ну а потом все замерли в напряженном ожидании. Что бы это могло значить? Провокация? Фашисты укрылись где-то в засаде? И как только заключенные попытаются выйти за колючку, откроют убийственный огонь? Надо сказать, что пребывание в неволе зачастую ломает психику человека, делает его пассивным и покорным судьбе. Вацлав Антонович продолжает рассказ:

— Кроме крестьян из полесских сел, в лагере была большая партия жителей Смоленска. Немцы также пригнали их сюда, в Беларусь. Тогда из группы смолян вышел старик лет 70: «Мне уже все равно, дозвольте за мир пострадать». Ему удалось благополучно выбраться за линию ограждения и дойти до Озарич. В скором времени смолянин вернулся назад: «В Озаричах тоже никого нет. Немцы ушли».

И тогда люди бросились на волю. Но их ожидал страшный сюрприз — вся местность вокруг лагеря оказалась заминирована.

— Когда люди бросились за колючую проволоку, загремели взрывы. Это было страшное зрелище — куски тел, человеческие внутренности разлетались в воздухе. Толпа отхлынула обратно, — вспоминает Вацлав Липский. Еще он говорит, как на минном поле осталась мать двоих детей, которой взрывом оторвало обе ноги. Ее дети плакали и просили окружающих: «Верните нам нашу маму!» Однако вытянуть истекающую кровью женщину с минного поля не было возможности. Но чудеса все же бывают...

— В 60-х годах был в служебной командировке на Полесье. И в Иванишевичах встретил эту женщину! Ей все же удалось тогда выжить. После подхода Красной Армии саперы и медики смогли спасти ее.

Впоследствии стало известно, почему вермахт незаметно покинул лагерь в Озаричах. Оказалось, что командование 65-й армии генерал-лейтенанта Павла Батова гарантировало немцам беспрепятственный отход с этого участка фронта, если они сохранят узникам Озаричей жизнь.

Когда советские войска подошли к лагерю, они проделали в минных полях проход шириной в несколько метров. По нему и выходили люди. Вацлав Антонович говорит, что этот исход бывших узников длился три дня. По одной из версий, нацистское командование планировало при этом использовать узников лагеря как своего рода биологическое оружие. Многие заключенные лагеря в Озаричах были заражены тифом, дизентерией и другими инфекционными болезнями. Командование вермахта предполагало, что в «войсках большевиков» при контакте с освобожденными также вспыхнет эпидемия, и это позволит существенно снизить темпы наступления.

По другим данным, командование 9-й немецкой армии сгоняло белорусское население в концлагерь, чтобы таким образом «сократить очаги инфекции» и больше не тратить продовольствие на «бесполезное население». Но в любом случае советское командование приняло все меры к предотвращению развития эпидемии. Все бывшие узники Озарич были помещены в карантин, нуждающимся была оказана медицинская помощь. При этом было развернуто 25 полевых госпиталей. Но вот младшего братика Вацлава, трехлетнего Федю, спасти так и не удалось — малыш умер вскоре после освобождения от свинки.





Но полностью предотвратить случаи заражения не удалось. Зафиксировано не менее 700 случаев сыпного тифа среди солдата Красной Армии, медиков и местного населения.

В Озаричи приезжал командующий 1-ым Белорусским фронтом Константин Рокоссовский. В 1937 году Константин Константинович сам побывал в застенках, подвергался пыткам и дважды выводился «на расстрел», но не оговорил перед следователями НКВД ни себя, ни своих боевых товарищей по Красной Армии. Еще этого военачальника выгодно отличала забота о жизни рядового бойца, корректное отношение к подчиненным и изумительная выдержка и хладнокровие. Навстречу ему шел санитар с трехлетней девочкой на руках. Он пояснил: «Она сидела у трупа женщины. Спросил, как звать — «Таней. А это — моя мама». Генерал Рокоссовский едва ли не в первый раз в своей жизни потерял самообладание...

По официальным данным комиссии, из Озаричского лагеря смерти было освобождено почти 16 тысяч детей до 13 лет, 13 тысяч женщин и более 4 тысяч стариков. При этом 300 человек из них имели пулевые и осколочные ранения. 20 тысяч человек были уничтожены нацистами в лагере.

Три месяца выведенные из Озарич находились в карантине в Калинковичах. Оттуда их понемногу развозили по родным местам. Но один раз полуторка почему-то долго не приезжала. Тогда мать Вацлава, которая была в карантине за старшую, предложила добираться самостоятельно. Пешком дошли до Мозыря, который еще носил на себе следы недавних боев. Ночевали в подвале большого каменного здания недалеко от моста через Припять. Вацлав Антонович предполагает, что это была школа, возможно, музыкальная. Дети палками извлекали звуки из неких струнных инструментов, наподобие арф. Они уже немного отошли от пережитых ужасов, могли резвиться и смеяться — детство брало свое. А в подвале школы все еще лежали трупы немецких солдат.

Вскоре «озаричцы» узнали: вскоре после их самовольного ухода во время немецкого авианалета на Калинковичи в их общежитие попала бомба. От 5-этажного здания ничего не осталось, под обломками погибли и оставшиеся там недавно освобожденные люди.

— Нам повезло дважды, — качает головой бывший малолетний узник Озарич. — Первый раз — когда мы выжили в концлагере. И второй — вовремя ушли от той бомбы. Моя мать, которая предложила идти самостоятельно, фактически опять спасла нас.

К концу рассказа Вацлав Антонович говорит уже спокойно. Но когда он начинал свои воспоминания, голос его судорожно прерывался, а руки украдкой — тянулись к глазам.





«Увезу тебя я в тундру...»

После войны Вацлав Липский закончил школу. В 17 лет завербовался на работу в Карелию. Затем отслужил в армии. В 1959 году в Бобруйске закончил курсы механизаторов и уехал на целину. Вернувшись, работал в Светлогорске. Но на месте не сиделось, и в 1970 году Вацлав Липский завербовался на Север. Вскоре забрал туда же семью. Вацлав Антонович строил Аркагалинскую ГРЭС в Магаданской области, Гусиноозерскую ГРЭС в Забайкалье и Анадырьскую ТЭЦ на Чукотке. Работы были непростые. Так, при возведении Анадырьской ТЭЦ в промерзший грунт забили несколько тысяч бетонных свай. На Севере наш земляк проработал около тридцати лет. Об этом нисколько не жалеет, вспоминает те «полярные годы» с теплотой:

— Такой своеобразной красоты нигде больше не увидишь. Да и платили там неплохо, люди ехали со всей страны. Народ, кстати говоря, там хороший. Снабжение там тоже было по первой категории, любых продуктов хватало.

Последнее обстоятельство, с учетом определенного товарного дефицита в СССР, тоже имело значение.

Климат в Анадыре суровый, но есть и лето. Только начинается оно... в середине июля, когда за одну ночь в море сходит лед. Лето короткое, но жаркое. При желании, можно даже купаться в море, хотя температура воды там редко поднимается выше +15-16.

Один раз неподалеку от города проходила белая медведица с двумя медвежатами. При попытке подняться на каменистый овраг животное сорвалось и повредило себе позвоночник. Люди стали приходить к обездвиженному зверю, кормить ее и медвежат. Некоторые любители садились на беспомощного хищника верхом, фотографировались — хоть тогда еще не было интернета и моды на селфи. Чтобы таким образом не травмировать краснокнижное животное, в скором времени к нему была приставлена охрана. На удивление, медведица поправилась и через некоторое время ушла вместе с детенышами. Поскольку за период этого «больничного» медведи изрядно привыкли к людям, то по радио по всей округе распространяли об этом информацию. Сообщали, что если эта медвежья семья выйдет к жилью, то пугаться и стрелять в нее не надо.

В лихие 90-е производство на Чукотке стало замирать. Один за другим прекращали работу строительные тресты. Золотые прииски начали переходить в руки разномастных аферистов, организовавших промывку золотоносной породы полукустарным способом, почти как во времена Джека Лондона. Гражданская и военная техника распродавалась за копейки и вывозилась на материк. Вацлав Антонович сетует:

— Тем, кто еще оставался работать, зарплаты не выплачивались месяцами. Снабжение с материка становилось все хуже и хуже. Как-то мой товарищ по работе посетовал на задолженность по зарплате и нехватку продуктов, а начальство ему и говорит: «Ешьте рыбу». «Да у меня от нее плавники скоро вырастут, полгода с семьей одной рыбой питаемся».

В 2000-м году Вацлав Липский вернулся на родину, в Беларусь. Но здесь с сожалением приходится наблюдать, как вымирает белорусское село. Заработки у работников аграрного хозяйства не высокие. Многие деревни обезлюдели, стали зарастать лесом, а в последнее время пустующие хаты принялись сносить. Заодно вырубают и оставшиеся возле них прекрасные фруктовые сады.

Что до Вацлава Антоновича, то он в свои 82 года ведет весьма активный образ жизни. До сих пор водит автомобиль — уже более полвека за баранкой. Недавно снова прошел водительскую медкомиссию. В чем секрет здорового долголетия? И это — несмотря на столь тяжелые пережитые испытании. Мой собеседник признается, что никогда не злоупотребляет алкоголем, с утра — на ногах, всегда при деле. Еще Вацлав Липсикий — хороший травник. На Севере он стал интересоваться полезными свойствами растений, знает, какие целебные травы и коренья может подарить человеку и белорусская природа.

В годовщину освобождения Гомеля хочется пожелать Вацлаву Антоновичу и всем людям, пережившим то страшное военное лихолетье, крепкого здоровья и долгих лет.

Материалы по концлагерю Озаричи рассматривались на Нюрнбергском международном трибунале над нацизмом, проходившем с участием СССР, США, Великобритании и Франции. В 1947 году в Гомеле командир 110-й пехотной дивизией вермахта, организовавшей лагерь в Озаричах, генерал-лейтенант Эбегард фон Куровски и 16 сотрудников его штаба были осуждены к 25 годам лишения свободы.



