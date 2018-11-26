«Мороз и солнце, день чудесный». В Гомеле похолодает до −15°С

  • 26 ноября 2018, 09:30
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Последняя неделя осени будет морозной и снежной. Однако несмотря на большой «минус», на улице будет ясно и солнечно.

Понедельник не принесет никаких сюрпризов, но уже с завтрашнего дня температура начнет понижаться. Во вторник прогнозируется до −8°С, в среду — до −13°С и снег.

Температурный минимум на неделе придется на четверг. С утра пораньше гомельчан взбодрит морозец до −15°С. Однако метеорологи принесли и хорошие новости: в этот день будет ясно и солнечно.




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Места: Гомель (24122)

Метки: Погода (1940), Главное (6530)

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