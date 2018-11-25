Всё как в 1943-м. На правом берегу Сожа восстановили картину освобождения Гомеля

  • 25 ноября 2018, 23:18
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На окраине Гомеля сегодня пахло порохом — реконструкторы из Беларуси и России воссоздали сражение ноября 1943 года.









фото Вячеслава Коломийца, Советский район
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