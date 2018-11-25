Гомельские спасатели оседлали «Пиранью»

В распоряжение белорусских спасателей на водах поступили аэролодки, способные разгоняться до 130 километров в час. Первыми судно на воздушной подушке испытали в Гомельской области.

Новая техника способна быстро доставить экипаж спасателей к терпящему бедствие человеку по воде, льду и даже срезать углы по суше.

Аэролодка «Пиранья» произведена в России. Всего по линии республиканского ОСВОД было закуплено четыре единицы, одна из которых поступила в Гомель.

На борту судна могут одновременно находиться два спасателя со снаряжением. Подойти к утопающему можно на максимально близкое расстояние по тонкому льду.

«Пока аэролодка будет использоваться в границах областного центра, но при необходимости может быть переброшена в места массового отдыха любителей зимней рыбалки на тот же Днепр», — рассказал Sputnik специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

В настоящее время спасатели учатся эффективно управлять махиной с бензиновым аэродвигателем. Времени на это немного. В районе Лоева тонкий лед неделю назад уже принял первую жертву.