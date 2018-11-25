Суп, каша и чай по особому рецепту. Гомельчан угостят солдатским обедом на фестивале полевых кухонь

Фестиваль полевых кухонь пройдет Гомеле 26 ноября в день 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БелТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Разместится парад полевых кухонь на площадке по улице Ланге у медицинского университета. Параллельно пройдет выставка военной техники и вооружения.

Под открытым небом повара-реконструкторы приготовят ароматный солдатский обед, включающий первое, второе и на третье — горячий напиток по особым рецептам. Горожан угостят блюдами с пылу с жару. В меню феста — супы, каши и чай по рецептурам, приближенным к рациону бойцов Красной армии. Для гостей будут звучать фронтовые песни.

Гомельчане смогут не только отведать солдатские блюда, но и изучить уклад передвижной столовой. Традиционно в состав полевой кухни входит один или несколько котлов, отделения для хранения продуктов и кухонной утвари. В импровизированной полевой кухне будет особый экземпляр — образца 1942 года. «Это сборная конструкция из оригинальных частей, которые собирали в разных странах бывшего Союза. Она единственная в Беларуси», — рассказал руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира» Владимир Колот. По его словам, после реставрации она в полной кулинарной готовности. Аутентичны котел, ящики и другие части, вплоть до доски из натурального дуба.

Фестиваль даст возможность горожанам прикоснуться к быту воевавших дедов и прадедов, попробовав армейские блюда времен Великой Отечественной войны.

Начало работы феста запланировано на 15.30, сразу после митинга, церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Вечный огонь» и торжественного прохождения войск на площади Труда.

Организаторы — Гомельский горисполком и Белорусское военно-историческое объединение «Честь мундира».