26 ноября в Гомеле изменится движение транспорта. Но только на один день

  • 25 ноября 2018, 09:16
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26 ноября на время проведения мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, начиная с 14.30, будет закрыто движение по улице Трудовой на участке от улицы Советской до проспекта Ленина.

В этот период: 

  • троллейбусы маршрутов №№ 1, 10, 15, 16 будут направлены по проспекту Победы в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута № 2 повезут пассажиров по проспекту Победы, Привокзальной площади, проспекту Ленина и далее по маршруту;
  • троллейбусы маршрута № 8 проследуют по проспекту Ленина, Привокзальной площади, проспекту Победы и далее по маршруту;
  • троллейбусы маршрутов № 18, 20, 23, 25 — по проспекту Победы, Привокзальной площади, по проспекту Ленина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;
  • автобусы маршрутов №№ 3-Т, 14-Т повезут пассажиров по площади имени Ленина, проспекту Ленина и далее по маршруту;
  • автобусы маршрутов №№ 11, 38-Э, 38-Т, 50 будут направлены по проспекту Победы, Привокзальной площади, проспекту Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.




Сергей Вершинин, Гомельские ведомости
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