Фоторепортаж: в Гомеле прошла историко-художественная реконструкция боя к празднованию 75-летию освобождения Гомеля

  • 24 ноября 2018, 17:45
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В честь празднования 75-летия освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков на озере в микрорайоне «Сельмаш» прошла военно-историческая реконструкция «Освобождение Гомеля: ноябрь 1943-го».






































Наталья Ошека, gomel.today
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