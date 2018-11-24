В Гомеле открыли памятник ОМОНу. Что вообще известно про эту структуру? — видеорепортаж «СН»

  • 24 ноября 2018, 15:16
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В этом году белорусскому ОМОНу — 30 лет. В Гомеле, не поднимая шумихи вокруг этого события, открыли памятный знак. Мы опросили горожан, зачем нужен ОМОН, кого он охраняет и можно ли чувствовать себя в безопасности.




Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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Места: Гомель (24107)

Метки: Общество (32291), Главное (6525)

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