«В один момент у ведра отвалилась ручка и оно полетело прямо на сцену!» Фоторепортаж из закулисья уникального танцевального спектакля под дождем

Шоу-балет под дождем «Эрос» — это уникальное для Беларуси шоу, в ходе которого на танцоров обрушиваются потоки воды. Динамика, страсть, идея и яркие костюмы — все это не оставит равнодушным ни одного зрителя!









Несмотря на то, что шоу «Эрос» идет всего полгода, коллектив уже собрал полный Дворец Спорта в Минске, а буквально несколько дней назад балет выступил и в Гомеле. Эксклюзивно для «Сильных новостей» руководитель труппы рассказал, как готовится масштабное шоу, какие сложности возникают при подготовке выступления и какие казусы возникали с подачей воды во время выступления. А еще нам удалось заглянуть в закулисье и посмотреть на шоу изнутри. Это реально впечатляет!









К слову, весь коллектив включает в себя более пятнадцати человек. При этом все конструкции и реквизит ребята привозят с собой. Секрет падающей сверху воде достаточно прост: специальная конструкция со шлангами обеспечивает подачу воды сверху, а установленный по определенной схеме линолеум на полу не дает воде растекаться по всей сцене. Перед выступлением артисты приезжают на площадку, выгружают и устанавливают оборудование и готовятся к выступлению.









«Создать каждый образ для танцоров — это очень сложно и дорого! А у нас четырнадцать танцоров и тринадцать номеров!»

«Этот проект можно назвать эксклюзивным для Беларуси. Питерские и Московские организаторы вышли на нас и предложили сделать такой проект в нашей стране. Мы представляем зрителям не просто набор танцев, а спектакль, где рассказывается история рождения и жизни мужчины. Все это преподносится в танцевальном жанре, причем хореография абсолютно разная: и современная, и хип-хоп, и джаз модерн, и бальные танцы, и вок. И это очень ново и интересно! Это не просто спектакль, мы заложили в него глубокий смысл и надеемся, что каждый зритель вынесет для себя что-то новое.









При этом уровень подготовленности танцоров очень высокий, даже когда мы выступали в Бресте, многие не верили, что мы белорусский коллектив. После выступления зал аплодировал стоя, нам это очень приятно! У нас в составе есть 12-летний мальчик, который невероятно талантливый! Он выступал на шоу "Украина мае таланты" и прошел там практически до финала.









К слову, начали мы выступать в апреле этого года, а буквально на прошлой неделе уже собрали весь дворец Спорта в Минске на шоу "Эрос", а это примерно 3000 человек! Самая большая сложность в начале — это разработка самой идеи спектакля и подбор костюмов. Сейчас в шоу примерно тринадцать номеров и четырнадцать танцоров в труппе, соответственно для каждого артиста на каждый номер нужен свой костюм. Создать каждый образ — это очень сложно и очень дорого», — рассказывает руководитель труппы Алексей Киселев.









«Во время выступления во Дворце Спорта на артистов падала ледяная вода, все ужасно замерзли, но виду не показали»

Однако это далеко не единственная проблема, с которой предстояло столкнуться организаторам балета. Работать с водой — это невероятно тяжелая задача. «Вода — это очень сложно! Мы используем в качестве площадки для танцев линолеум, который вместе с водой превращается в настоящий каток! Очень непросто, поскольку нужно следить за тем, чтобы не поскользнуться и удержать равновесие. При этом у нас еще немало поддержек, которые нужно выполнять на скользком линолеуме! И это не просто сложно, но еще и опасно.









Непросто даже репетировать "мокрые" номера, поскольку далеко не все площадки позволяют заливать водой сцену (хотя у нас для этого специальное оборудование есть). Когда мы только ставили программу, нам приходилось репетировать по ночам там, где нам разрешали использовать воду.









Еще одна из сложностей — ледяная вода. Вода поступает к нам из обычного водопровода, нигде не подогревается. Например, когда мы выступали во Дворце Спорта, артисты после выступления невероятно замерзли! Само помещение огромное и холодное, и пока вода дошла до сцены по трубам, она еще сильнее охладилась. Конечно же, танцоры не подали виду, что им жутко холодно и продолжали танцевать.









Сразу после выступлений мы уезжаем, а костюмы остаются мокрыми. Приходится как-то выкручиваться, например, вешать одежду прямо в автобусе», — делится историями выступлений Алексей Киселев.









«Вода в нужный момент не пошла, пришлось просить людей из-за кулис поливать танцоров из ведер, и тут в одном из них отвалилась ручка и оно полетело прямо на сцену!»

Правда, ледяная вода и холодные помещения — это не самое страшное. Бывало так, что вода вообще не шла. «На одном из выступления на репетиции вода полилась, а на самом концерте нет. Нам пришлось срочно из-за кулис привлекать людей и просить их поливать сцену ведрами с водой. Правда, в один момент от ведра оторвалась ручка и оно полетело на сцену. Зритель этого не заметил, слава богу. Отзывы мы услышали только хорошие!», — утверждает руководитель труппы Алексей Киселев.









Костюмы, оборудование, идея... Все это стоит немалых денег. Чтобы проект окупился, должно пройти минимум пятьдесят концертов. Райдер у балета очень простой: наличие воды в гримерках и некоторые технические требования к помещению. Кроме этого, необходим еще автобус для перемещения по городам и питание.



































