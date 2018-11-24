Гомельчанин вернулся из армии и прямо на перроне вокзала сделал предложение своей девушке

Свидетелями предложения руки и сердца стали вчера пассажиры утреннего поезда сообщением Минск — Гомель, пишет городской журнал «Белка».

На перроне железнодорожного вокзала уволенный в запас воин-пограничник Андрей Мудреченко встал на одно колено, вручил огромный букет роз и попросил встречавшую его Анастасию Пинчук стать его женой. Солдат надел на палец любимой золотое кольцо.





С Настей Андрей познакомился ещё до службы в армии через одну из социальных сетей. Хотя, как выяснилось впоследствии, оба учились в одном вузе — БелГУТе. Знакомство у молодых людей быстро переросло в серьёзное чувство, испытанием которому стала долгая разлука.





Андрей окончил университет, был призван на службу в пограничные войска и уехал в другой конец страны, Сморгонскую пограничную группу. Всё это время писал любимой Настёне письма. Не электронные, а самые обыкновенные. Эти 28 заветных конвертов Настя бережно сохранила. Кто знает, возможно, им суждено стать первой семейной реликвией будущей четы Мудреченко. Пока же помолвленные наслаждаются радостью встречи и купаются во взаимной, проверенной временем и расстоянием любви.











