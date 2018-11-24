Гомельчанин вернулся из армии и прямо на перроне вокзала сделал предложение своей девушке
- 24 ноября 2018, 11:42
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Люди в материале: Анастасия Пинчук (1), Андрей Мудреченко (1)
Места: Гомель (24107)
Метки: Общество (32291)
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