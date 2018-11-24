«Приходят на прием и делают селфи». Красивая девушка-стоматолог из Гомеля набрала 800 тысяч подписчиков в Instagram

Instagram-аккаунт Анны Протасовой входит в десятку самых популярных аккаунтов белорусов. Сейчас у нее более 800 тысяч подписчиков и шестое место по популярности.

Анна пишет об отношениях, парнях, порой делает посты о своих рабочих буднях. Она детский стоматолог в Гомельской центральной городской стоматологической поликлинике. Сейчас девушка живет в Гомеле и говорит, что хоть ей и нравится вести Instagram-аккаунт, практическая медицина приносит больше удовольствия.

«Приходит по тысяче или даже больше сообщений в день»

— Когда вы решили завести аккаунт в Instagram?

— Этот профиль я завела в прошлом году в начале осени. В октябре-ноябре уже начала его продвигать с помощью рекламы. Я очень давно хотела стать блогером, но реализовала свою идею, когда повзрослела, стала более смелой и научилась не обращать внимания на мнение других.

— И как выбираете темы для постов?

— Я пишу о том, что меня волнует. Абсолютно любая мысль, которая пронесется в моей голове и которая меня озаботит, станет идеей для поста. Иногда я могу что-то написать по просьбам подписчиков, но обычно пишу то, что ценно и волнующе для меня.





— Сколько времени уходит на аккаунт?

— На самом деле я трачу на Instagram не очень много времени, хотя сначала тратила больше. Раньше мне тяжелее было написать пост и обработать фотографии. Первое время было очень сложно искать рекламные площадки.

Сейчас у меня есть менеджер, который разгружает от многих вопросов. Да и писать посты стало намного легче, тем более что у меня много других дел, помимо Instagram.

— Какие вопросы вам задают подписчики в direct?

— Спрашивают обо всем, но больше всего вопросов задают по специфике моего блога: про отношения, парней, посещение гинекологов. Сейчас часто стали задавать вопросы по теме стоматологии, например, как исправить прикус.

У кого что болит, тот о том и спросит. У меня очень доверительные отношения с аудиторией, и они во многом относятся ко мне не как к блогеру, а скорее как к подружке.





Раньше я старалась отвечать на все сообщения. Но сейчас приходит по тысяче или даже больше сообщений в день. Ни я, ни менеджер просто физически не можем на них ответить. Хотя читать я стараюсь практически все сообщения, но уже отвечаю только на те, которые касаются очень важной темы, или когда видно, что человеку нужна моя поддержка.

«Не ставлю в приоритет рекламу, потому что не хочу превращать блог в стеллажи в магазине»

— Как вам кажется, что помогло вам заинтересовать аудиторию? У вас очень много подписчиков.

— Думаю, мне повезло. Моя тема актуальна для любой девушки. Я поднимаю многие вопросы, о которых люди до сих пор стесняются говорить, — и это привлекает. Стараюсь быть максимально простой и открытой, скорее всего, это какое-то везение и правильный выбор темы.

Я знаю очень много достойных блогов, у которых суперклассный визуал и посты, но им тяжелее набирать аудиторию.

— Кто помогает вам делать фото для аккаунта?

— Какую-то часть фотографий я делаю сама, с чем-то помогают друзья-блогеры, где-то меня фотографирует мой парень. Но большинство снимков делает моя сестра.





— Зарабатываете на Instagram?

— Как и любой блогер. Я не ставлю в приоритет рекламу, потому что не хочу превращать блог в конвейер, в стеллажи в магазине. Чаще всего я рекламирую другие блоги, которые мне нравятся, или какие-то вещи, которые мне самой зашли и которыми я сама пользуюсь.

В принципе я бы не стала рекламировать 90% всех товаров, которые рекламируют в Instagram. Это всевозможные чудо-маски, зубные порошки, отбеливающие капы, реплики (копии. — Прим. TUT.BY) брендов, какой-то некачественный и невостребованный моей аудиторией товар.

«Приходят на прием за фоткой, а получают пломбу»

— У вас в профиле написано, что вы врач.

— Этим летом я окончила стоматологический факультет Белорусского государственного медицинского университета и сейчас прохожу интернатуру. Я врач-стоматолог.

— Сложно было поступить? Обычно на медицинские специальности большой конкурс.

— Несложно. У меня всегда были склонности к медицине. Я всегда любила биологию и химию, мне всегда было интересно, как работает человеческое тело, как его можно лечить. Поэтому даже без особой подготовки набрала достаточно высокие баллы, как я считаю, на лучший факультет лучшего университета.

Тогда проходной балл на бюджет был 345, мне не хватило буквально 10 баллов. Но я и не планировала поступать на бюджет. Принципиально шла на платное, чтобы потом не отрабатывать.

Мне достаточно легко далось и поступление, и обучение. Просто это мое призвание. Никогда мне не было тяжело, не было такого, что хотелось бросить, с первого курса все получалось.





— Пациенты узнают вас благодаря аккаунту в Instagram?

— Конечно, каждый день. Сейчас я на интернатуре и работаю детским стоматологом. Меня узнают не столько пациенты, сколько их родители, когда приводят своих детей.

Или приходят на прием подростки и просят сфотографироваться, потом приводят ко мне своих друзей, тоже чтобы со мной сфотографироваться. Но вместе с этим я их всех лечу. Получается еще и полезное дело делаю: они идут за фоткой, а получают пломбу.

— Можете дать несколько советов по уходу за зубами и рассказать, в чем чаще всего пациенты ошибаются?

— Очень многие пациенты считают, что фтор — это яд. И он вредит не только зубам, но и всему организму. Поэтому они покупают пасты без фтора. На самом деле фтор считается ядом только в состоянии газа, но точно не в пасте.

В наших условиях в Беларуси практически везде не хватает фтора, а этот элемент необходим зубам, чтобы противостоять кариесу.

Когда люди покупают пасты без фтора, тем самым сами себе портят зубы. И вдвойне печально, когда такие пасты мамы покупают своим детям.

Зубы нужно обязательно чистить утром и вечером, раз в полгода нужно посещать стоматолога, чтобы обеспечить профессиональную гигиену. Зубную щетку нужно менять не раз в год или полгода, как любят делать мои пациенты, а хотя бы раз в три месяца.

Нужно пользоваться не только зубной пастой и щеткой, но и не забывать, что есть флосс (зубная нить. — Прим. TUT.BY) и без него невозможно сделать качественную чистку, есть межзубные ершики, которые тоже необходимы — 80% населения так точно.





— Как вы все успеваете — и работать медиком, и вести аккаунт?

— Это несложно. Instagram не отнимает огромное количество времени. Если уметь его правильно распределять, то все можно успеть. Помимо работы медиком и ведения Instagram, я еще учусь на сексолога, учу английский, занимаюсь в зале и еще-еще-еще делаю много разных дел.

— Что приносит больше удовольствия: медицина или Instagram?

— Больше удовольствия получаю, когда я чего-то добиваюсь в медицине. Потому что это дается сложнее, чем вести Instagram.

В блогинге много субъективных факторов, есть везение и вроде все хорошо, но при этом ты как бы ничего и не делаешь. А медицина приносит больше радости, мотивации и удовлетворения собой.