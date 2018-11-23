Гомельчанина подозревают, что он заразил ВИЧ пять женщин в Брестской области

С начала года в Брестской области за умышленное заражение ВИЧ завели шесть уголовных дел. Такую цифру назвал старший инспектор управления профилактики УВД облисполкома Михаил Тихонович, информирует «Еврорадио».

Пять уголовных дел завели в отношении одного человека — 46-летнего жителя Гомельской области. Мужчина был ранее неоднократно судим, он знал, что является носителем ВИЧ-инфекции, и был предупрежден об уголовной ответственности за половые контакты без контрацептивов. Однако в мае у него были половые контакты с пятью женщинами на территории Брестчины. Одна из них уже заявила, что инфицирована и проходит лечение в консультативно-диспансерном кабинете при областной больнице.

Еще одно уголовное дело за заражение ВИЧ завели на молодую женщину из Брестской области. С 2011 по 2017 год ВИЧ-инфицированная женщина имела постоянную половую связь с молодым человеком, но не сообщила партнеру о своем заболевании. В результате мужчина также был заражен ВИЧ.

Все уголовные дела находятся в стадии расследования.

В последнее время ВИЧ-инфекция передается преимущественно половым путем, сообщил заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко. В этом году на гетеросексуальные контакты приходится 83% случаев заражения. Заражение при инъекции наркотиков составило 15%.