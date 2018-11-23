В Гомеле представят электронный фликер для велосипедистов

  • 23 ноября 2018, 15:07
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Городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» пройдет в Гомеле 28 ноября в ГГУ имени Ф.Скорины, сообщил БелТА первый секретарь Гомельской городской организации БРСМ Николай Светогор.

На городском этапе представят более 30 проектов по двум направлениям: техническому и гуманитарному. По словам собеседника, заявки на участие поступили от студентов, учащихся колледжей и лицеев, школьников, а также от рабочей молодежи.

«В этом году юноши и девушки презентуют разработки для самых разных сфер. В частности, будут представлены 5D-координатный фрезерный модуль для многофункционального устройства MultiCube, прибор для генерации энергии автотранспортного движения, электронный фликер для велосипедистов», — рассказал Николай Светогор.




Наша Нива
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