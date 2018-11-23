Фотофакт: в Гомеле нашли ужа, который давно должен был спать

  • 23 ноября 2018, 13:57
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Читатель TUT.BY Андрей поделился фотографией ужа, сделанной в частном секторе гомельского микрорайона Мильча.


«Многие до этого говорили про майских жуков, которых видели в сентябре, а я вот сегодня такую живность нашел», — подписал свое фото Андрей.

Читатель TUT.BY работает в сфере связи. Вместе с коллегами он прокладывал кабель и открыл небольшой приямок (углубления в земле, примыкающее к стене здания). Там Андрей и нашел ужа, который не спал, а бодрствовал.

Обычно ужи заползают в разные норы и щели в земле в октябре — ноябре, где они и зимуют.




Tut.by
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