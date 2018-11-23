Фотофакт: в Гомеле нашли ужа, который давно должен был спать

Читатель TUT.BY Андрей поделился фотографией ужа, сделанной в частном секторе гомельского микрорайона Мильча.





«Многие до этого говорили про майских жуков, которых видели в сентябре, а я вот сегодня такую живность нашел», — подписал свое фото Андрей.

Читатель TUT.BY работает в сфере связи. Вместе с коллегами он прокладывал кабель и открыл небольшой приямок (углубления в земле, примыкающее к стене здания). Там Андрей и нашел ужа, который не спал, а бодрствовал.

Обычно ужи заползают в разные норы и щели в земле в октябре — ноябре, где они и зимуют.