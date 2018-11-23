«Сорок лет ремонта не было, а сейчас чтобы мы платили». В Гомеле жильцы многоэтажки возмущены действиями ЖКХ — видеорепортаж «СН»

  • 23 ноября 2018, 13:04
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Жильцов дома 3-а по улице Павлова коммунальные службы обвиняют в вандализме и угрожают взять плату за порчу общественного имущества. Жильцы в недоумении — факта вандализма они не видели, и не понимают в чём их обвиняют.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24103)

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