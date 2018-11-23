Ездить всегда, везде и с комфортом: большое видеоинтервью «СН» с велоактивистами Гомеля и Минска

  • 23 ноября 2018, 12:11
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В Гомеле и других городах Беларуси с каждым годом увеличивается количество велосипедистов. Всё больше людей готовы пользоваться им не только для редких поездок на отдых, но и добираться на своём двухколёсном друге на работу, учёбу, по делам. При этом многие продолжают делать это не взирая на перемены погоды или сезон года.

К сожалению велоинфраструктура в нашем городе значительно отстаёт от потребностей велосипедистов и пользоваться им в областном центре занятие не из приятных.

«Сильные новости» поговорили о том, как улучшить условия для велосипедистов в городе над Сожем, на какие города в Беларуси можно при этом ориентироваться и какие действия приносят в этом направлении наибольший эффект.

Смотрите большое интервью gomel.today с председателем Минского велосипедного общества Павлом Горбуновым и гомельским велоактивистом Дмитрием Трусовым, созданное в рамках «Городских собраний ГДФ».




Марина Дробышевская, Евгений Меркис, gomel.today
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Люди в материале: Павел Горбунов (2), Дмитрий Трусов (16)

Места: Гомель (24103)

Метки: Гражданское общество (2032), Главное (6523)

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