Ездить всегда, везде и с комфортом: большое видеоинтервью «СН» с велоактивистами Гомеля и Минска

В Гомеле и других городах Беларуси с каждым годом увеличивается количество велосипедистов. Всё больше людей готовы пользоваться им не только для редких поездок на отдых, но и добираться на своём двухколёсном друге на работу, учёбу, по делам. При этом многие продолжают делать это не взирая на перемены погоды или сезон года.

К сожалению велоинфраструктура в нашем городе значительно отстаёт от потребностей велосипедистов и пользоваться им в областном центре занятие не из приятных.

«Сильные новости» поговорили о том, как улучшить условия для велосипедистов в городе над Сожем, на какие города в Беларуси можно при этом ориентироваться и какие действия приносят в этом направлении наибольший эффект.

Смотрите большое интервью gomel.today с председателем Минского велосипедного общества Павлом Горбуновым и гомельским велоактивистом Дмитрием Трусовым, созданное в рамках «Городских собраний ГДФ».