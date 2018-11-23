Химзаводские горы, жуткие клоуны и бумажные «куклы вуду». Гомельская группа ТТ'34 представила новый клип — видео

Флагманы белорусской тяжелой сцены — гомельская группа ТТ’34 — выпустили новое видео на песню «Аэростаты».





Все действия клипа развернулись на двух локациях: постапокалиптичных пустырях в районе Химзавода и на пятачке индустриального цеха. В пресс-релизе клипа их описали, как «немой спектакль в традициях кукольных представлений, где за куклами скрываются всем знакомые образы».









Как рассказали «Сильным новостям» участники группы, съемки клипа продолжались три дня. За два дня был отснят материал в цеху, а в последний день снимали главную героиню в окрестностях химзавода.













Напомним, что в марте этого года ТТ’34 выпустили клип на песню «Родина». В общем группа за время своего существования выпустила два полноформатных альбома, сняла шесть видеоклипов, отыграла более пятиста концертов и написала музыку к трем кинофильмам.















