Химзаводские горы, жуткие клоуны и бумажные «куклы вуду». Гомельская группа ТТ'34 представила новый клип — видео

  • 23 ноября 2018, 11:33
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Фото – Наталья Каребо

Флагманы белорусской тяжелой сцены — гомельская группа ТТ’34 — выпустили новое видео на песню «Аэростаты».


Все действия клипа развернулись на двух локациях: постапокалиптичных пустырях в районе Химзавода и на пятачке индустриального цеха. В пресс-релизе клипа их описали, как «немой спектакль в традициях кукольных представлений, где за куклами скрываются всем знакомые образы».



Как рассказали «Сильным новостям» участники группы, съемки клипа продолжались три дня. За два дня был отснят материал в цеху, а в последний день снимали главную героиню в окрестностях химзавода.




Напомним, что в марте этого года ТТ’34 выпустили клип на песню «Родина». В общем группа за время своего существования выпустила два полноформатных альбома, сняла шесть видеоклипов, отыграла более пятиста концертов и написала музыку к трем кинофильмам.








Дмитрий Новиков, gomel.today
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Места: Гомель (24103)

Метки: Афиша (2082)

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