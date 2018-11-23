Гомельчанка Виктория Кебикова завоевала бронзу ЧМ по боксу в Нью-Дели

29 Жители Мозыря попросили у замглавы Администрации президента дорогу Как пожаловалась Максиму Рыженкову одна из местных жительниц, в микрорайоне ни одна девушка не способна на каблуках пройти....

20 Пизанская башня перестала падать. Что случилось? Угол наклона падающей Пизанской башни, одной из самых популярных архитектурных достопримечательностей Италии, стал меньше....

113 Как российские чиновники «кинули» рогачевских дорожников. ДСУ № 1 Рогачева судится с властями Липецка «Дорожно-строительное управление № 1» из Рогачева судится с администрацией Липецка, чтобы получить деньги за ремонт местных дорог....

58 «Не знаю, как благодарить врачей». В России школьник упал с крыши девятиэтажки, но не только выжил, а уже начал ходить и вернулся к учебе 11-летний Семён Бундин, упавший с крыши девятиэтажки в Магнитогорске, начал ходить и вернулся к учёбе. О непростом пути к выздоровлению и о том, как мальчик дел...

99 Нанес несколько ударов и начал требовать деньги. В Светлогорске рецидивист ограбил собутыльника В одном из дворов Молодежного м-на в Светлогорске двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент одному из них показалось недостаточно выпитого спиртного и он&...