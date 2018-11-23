Гомельчанка Виктория Кебикова завоевала бронзу ЧМ по боксу в Нью-Дели

  • 23 ноября 2018, 10:52
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Гомельчанка стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира.

Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, в полуфинале турнира раздельным решением судей проиграла сопернице из Колумбии Джессике Кайседо и заняла третье место.

Чемпионат мира по боксу среди женщин собрал 227 спортсменок из 62 стран. Завершится планетарный форум 23 ноября.




БелТА
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