Погода Гомеле на выходные: морозно и снег

  • 23 ноября 2018, 09:45
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Природа решила не дожидаться декабря. Выходные в Гомеле обещают выдаться морозными и снежными.

В субботу в Гомеле ожидается до −7°С мороза в ночное время. Днем температура воздуха, по прогнозам синоптиков, не должна подняться выше −2°С. Также намечается небольшой снег.

В воскресенье сохранится мороз — температура воздуха не поднимется выше −2°С, осадки в виде снегопада продолжатся.




gomel.today
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Места: Гомель (24097)

Метки: Погода (1939), Главное (6521)

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