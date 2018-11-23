Погода Гомеле на выходные: морозно и снег

Природа решила не дожидаться декабря. Выходные в Гомеле обещают выдаться морозными и снежными.

В субботу в Гомеле ожидается до −7°С мороза в ночное время. Днем температура воздуха, по прогнозам синоптиков, не должна подняться выше −2°С. Также намечается небольшой снег.

В воскресенье сохранится мороз — температура воздуха не поднимется выше −2°С, осадки в виде снегопада продолжатся.