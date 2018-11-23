Самая черная пятница в году вместе с amd.by!

  • 23 ноября 2018, 09:00
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День под названием «черная пятница» не так давно, однако уже достаточно прочно, поселился в календаре Беларуси. И продавцы, и покупатели ждут этого дня с нетерпением, ведь действительно в этот день можно приобрести долгожданный товар с реальной скидкой. Ключевое слово — реальной и честной! Именно такие скидки вас ждут в онлайн-гипермаркете AMD.BY.

В течении всего дня 23 ноября вы найдете специальные цены со скидкой на все товары каталога на сайте amd.by! Так же в конце статьи вы найдете промокод на скидку, который будет действовать до 25 ноября включительно!


А вы ждали черную пятницу? Мы очень! И чтобы еще немного подпитать ваш интерес, мы сделали подборку интересных вариантов для покупки в интернет-магазине amd.by.

Мультимедиа акустика SVEN MS-304

Интересный, агрессивный дизайн и качественная сборка (корпус выполнен из дерева), понравится многим.


Акустика способна воспроизводить музыку с самых популярных носителей, у нее имеются разъемы для SD-карты и USB flash, так же в нее встроена технология Bluetooth, а это значит, что к ней можно подключиться без лишних проводов и проигрывать музыку со смартфона или планшета. Ну, и, конечно же, встроенное FM-радио.

Но главное, что отмечают в обзорах и отзывах — это качество звука. Убедительный и объемный звук — именно та причина, по которой эта акустика станет отличным подарком для себя или близких.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 3GB/32GB международная версия (черный)

Смартфоны Xiaomi в представлении не нуждаются — они давно уже выбиваются в лидеры среди смартфонов.


Смартфон на 2 сим-карты, с 32-мя гигабайтами памяти и отличной камерой — что еще нужно для хорошего телефона? Xiaomi станет отличной покупкой как для подростка, так и для взрослого занятого человека — он отвечает всем требованиям современного ритма к рабочему смартфону.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15IKB

Функциональный ноутбук от Lenovo — будет отличным выбором почти под любой запрос.


Компания Lenovo уже много лет ставит во главу угла удобство пользователей и функционал и качество своей продукции — именно поэтому этот ноутбук подойдет как любителям игр, так и творческим людям, которым необходим серьезный софт для работы и творчества.

Получите скидку на все товары из статьи и остальной каталог магазина amd.by, активировав промокод 2311 до 25 ноября включительно!

Ваш заказ мы сможем доставить в любую точку Беларуси! Так же вы можете приобрести товары в рассрочку до 36 месяцев!

*промокод не действует на покупку товаров в рассрочку




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