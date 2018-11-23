Самая черная пятница в году вместе с amd.by!

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Интересный, агрессивный дизайн и качественная сборка (корпус выполнен из дерева), понравится многим.





Акустика способна воспроизводить музыку с самых популярных носителей, у нее имеются разъемы для SD-карты и USB flash, так же в нее встроена технология Bluetooth, а это значит, что к ней можно подключиться без лишних проводов и проигрывать музыку со смартфона или планшета. Ну, и, конечно же, встроенное FM-радио.

Но главное, что отмечают в обзорах и отзывах — это качество звука. Убедительный и объемный звук — именно та причина, по которой эта акустика станет отличным подарком для себя или близких.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 3GB/32GB международная версия (черный)

Смартфоны Xiaomi в представлении не нуждаются — они давно уже выбиваются в лидеры среди смартфонов.





Смартфон на 2 сим-карты, с 32-мя гигабайтами памяти и отличной камерой — что еще нужно для хорошего телефона? Xiaomi станет отличной покупкой как для подростка, так и для взрослого занятого человека — он отвечает всем требованиям современного ритма к рабочему смартфону.

Функциональный ноутбук от Lenovo — будет отличным выбором почти под любой запрос.





Компания Lenovo уже много лет ставит во главу угла удобство пользователей и функционал и качество своей продукции — именно поэтому этот ноутбук подойдет как любителям игр, так и творческим людям, которым необходим серьезный софт для работы и творчества.

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