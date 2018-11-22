«Зеленый» для всех? В Гомеле водитель сбил женщину на пешеходном переходе

  • 22 ноября 2018, 13:11
  • 1478
  • 0


В среду вечером около дома № 50 по Мазурова под колеса автомобиля попала 54-летняя женщина. Парадокс — и водитель, и пешеход двигались на «зеленый».

Как сообщила официальный представитель УВД Дарья Смоляк, 35-летний водитель выезжал со двора в направлении Головацкого. По предварительной информации, при включении «зеленого» он повернул направо и сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу тоже на «зеленый».

Пешеход получила повреждения и госпитализирована. Проводится проверка.





gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24094)

Метки: Авто (6056), Происшествия (13405)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров