Гомельская пенсионерка в закрытом изнутри доме упала в погреб глубиной в 2 метра и провела там почти сутки. Выручили спасатели
- 22 ноября 2018, 12:02
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Места: Гомель (24094)
Метки: Происшествия (13405)
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