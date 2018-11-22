Гомельская пенсионерка в закрытом изнутри доме упала в погреб глубиной в 2 метра и провела там почти сутки. Выручили спасатели

В Гомеле пенсионерка оступилась и упала в погреб глубиной 2 м, выбраться самостоятельно женщина не смогла, сообщила БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.





Сообщение о том, что человеку в частном доме нужна помощь, поступило спасателям 21 ноября в 14.01. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, входная дверь была заперта изнутри, женщина просила о помощи. Спасатели сняли стекло с оконного проема и попали внутрь дома. В открытом погребе глубиной 2 м находилась хозяйка жилья. Со слов пенсионерки, еще 20 ноября она, спускаясь в погреб, подвернула ногу и упала.





Работники МЧС помогли пострадавшей выбраться и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Пенсионерку госпитализировали.