«Законность, честь, отвага». В Гомеле открыли памятный знак к 30-летию ОМОНа — фотофакт

  • 22 ноября 2018, 11:57
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Автор композиции — сотрудник отряда. Знак установили напротив входа в здание, где дислоцируется подразделение.

На торжественном открытии скульптуру из щита, меча, коршуна и звезды освятил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, пишет БелТА.





gomel.today
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