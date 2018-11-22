Генпрокуратура Украины: убийство гомельчанина Михаила Жизневского до сих пор не раскрыто

Убийство белоруса Михаила Жизневского, а также Сергея Нигояна (уроженец Днепропетровской области) и Романа Сеника (Львовской) — первых жертв противостояния участников Евромайдана и силовиков в январе 2014 года в Киеве — до сих пор не раскрыто, сообщила Генеральная прокуратура Украины 21 ноября на пресс-конференции по случаю пятой годовщины начала акций протеста, которые привели к падению режима президента Виктора Януковича.

25-летний активист партии УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит во время противостояния на улице Грушевского в Киеве 22 января 2014 года. На месте его гибели установлен памятник. 13 июня 2017 года удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Похоронен на кладбище деревни Знамя Труда Гомельского района. Памятник неоднократно осквернялся вандалами. Отец Жизневского умер 8 апреля 2018 года, мать ушла из жизни менее чем через месяц, 4 мая.