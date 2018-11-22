Такого Гомель еще не видел! Как будет выглядеть главная новогодняя елка — видео

В этом году на главной елке Гомеля вместо обычных гирлянд со светодиодными лампочками будет использована пиксельная гирлянда.

На елке будут гирлянды со световыми элементами размером с теннисный шар — пикселями, которые управляются программой. Каждый из них будет сиять с определенной частотой и цветом. С их помощью будет образован конусообразный световой экран. В результате на елке можно будет показывать картинки сказочных персонажей, надписи, рисунки. Они будут меняться, в соответствии с заложенной программой, каждые 5 — 10 секунд. А также такая гирлянда будет синхронизирована с музыкой.

Теперь благодаря такой гирлянде на поверхности ёлки можно будет показывать надписи, рисунки или даже изображения героев мультфильмов. Что наверняка оценят самые маленькие гомельчане.

Согласно тендеру комплект осветительных иллюминационных устройств китайского производства обошелся ДКПУП «Гомельгорсвет» в 160 965 рублей.