«Максим»: на личном автомобиле можно хорошо заработать

У тебя есть свой автомобиль и желание зарабатывать? Сервис заказа автотранспорта «Максим» приглашает к сотрудничеству водителей в Гомеле.

Многих людей не устраивает уровень их зарплаты. Некоторые стремятся, чтобы личный автомобиль окупал себя, а не стоял без дела. А есть люди, которые просто любят ездить на машине и хотят получать за это деньги. Если ты себя узнал, работа с сервисом «Максим» для тебя. Ты сможешь работать по свободному графику и зарабатывать больше среднего уровня заработной платы в Гомеле.

Почему выгодно сотрудничать с сервисом?

Во-первых, ты работаешь на себя и можешь выполнять заказы, когда удобно. «Максим» не требует от водителей выполнения плана.

Во-вторых, можно зарабатывать хорошие деньги. Заказов много, а комиссия за информационные услуги нашего сервиса составляет всего 10% от стоимости поездки.

В третьих, ты получишь удобный инструмент для работы — мобильное приложение Taxsee Driver. Это твой мобильный офис, который позволит совершать все необходимые для работы действия без участия оператора. Например, в приложении можно видеть ближайшие заказы, стоимость и маршрут поездки, переводить пассажиру сдачу безналичным путем, оценивать поездку, общаться с другими водителями.

Ты можешь рассчитать свой доход с сервисом «Максим» с помощью сайта-калькулятора maximdriver.ru. Нужно выбрать класс своего автомобиля, расход топлива и продолжительность работы. Также на сайте можно проверить, сколько заказов достаточно выполнить, чтобы заработать нужную сумму. Работа водителем может стать не только источником постоянного дохода, но и первым шагом к развитию собственного бизнеса.

Вот три простых совета, как заработать на личном автомобиле.

1. Выполняй ближайшие заказы, чтобы сократить холостой пробег.

«Максим» отслеживает местоположение водителя и предлагает заказы с ближайшим адресом. В настройках мобильного приложения, с которым работает водитель, можно включить автоматическое назначение на такие заказы. Каждый следующий пассажир будет находится рядом с конечным адресом предыдущей поездки. Работая таким образом, ты не будешь тратить время на поиск заказов и сэкономишь топливо.

2. Не отказывайся от коротких поездок.

Одна из самых распространенных ошибок — игнорировать недорогие заказы, где требуется проехать пару кварталов. Водители считают, что не смогут заработать на коротких поездках, и стоят без дела в ожидании более выгодных заказов. На самом деле они тратят свое время зря. Несколько коротких поездок могут принести тебе больше прибыли, чем одна продолжительная.

3. Работай, когда много заказов.

Спрос на услуги водителя зависит от времени, дней недели, погоды. В часы пик люди едут на работу и возвращаются домой, в выходные и праздники — отправляются на отдых, в дождь — не хотят идти пешком или ехать на общественном транспорте, в морозы и гололедицу —отказываются от личных автомобилей. Количество заказов в эти периоды увеличивается в несколько раз. Тебе остается только выполнять их один за другим. А чем больше выполненных заказов, тем больше заработок.

Для того чтобы начать сотрудничество, заполни анкету в разделе «Работа водителем» на сайте taximaxim.by, позвони по телефону 70-03 или обратись в офис в Гомеле по адресу ул. Шевченко, 27/1, оф. 26. Пора ехать!