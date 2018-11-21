История их семьи начиналась, как и миллион других. Через год после свадьбы Кристине ставят неутешительный диагноз «бесплодие». Потом начинает болеть муж, которому после химиотерапии диагностирую ту же проблему.

После 10 лет борьбы за здоровье, семья решается на усыновление, решив не надеяться, что чудо произойдет. Но и Кристина, и ее муж Павел до сих пор в шоке от того, как судьба решила распорядиться с их жизнью. Подробнее об истории гомельской семьи, в которую сложно поверить, в нашем материале.

«По очереди»

Все как у всех — встретились, влюбились, поженились. Но после года попыток завести детей, пришлось обратиться к врачу. Кристине автоматически поставили «бесплодие». Так поступают со всеми, у кого длительный период не получается забеременеть. Сначала ставят диагноз, потом лечат. Но совсем скоро случилось новая беда, которая не позволила молодой девушке зациклиться на своей проблеме — у Павла обнаружили опухоль мозга.

«Я просто забыла о своем бесплодии. Это не имело значения. Я молилась только об одном, чтобы он остался жив, чтобы его спасли. Почти 10 лет ушло на то, чтобы мы поняли, что болезнь отступила. После всех облучений и терапий мы ждали 5 лет стабильной стадии ремиссии. Все это время у нас не было и мысли о детях, было не до этого. Да и чего думать, врачи четко дали нам понять, что детей у нас никогда не будет».

Но когда супруги прошли все круги ада с болезнью мужа, Кристина решила, что настало время задуматься о наследниках. Ведь случись что с мужем, она останется совсем одна. Тем более, мысли об усыновлении уже были еще до болезни мужа. Решающим моментом стал разговор с одним из священнослужителей, который сказал: «Дети у тебя могут быть, родишь ты их или нет».

«Раз в год»

Когда Кристина и Павел выждали период в 5 лет, женщина решила заговорить с мужем о возможности усыновления. На тот момент ей уже было 32 года, свое жилье, стабильный доход у обоих. Почему бы и нет?

«Где-то раз в год мы поднимали эту тему. Ровно раз в год. Спустя три года я возвращаюсь с работы, а Паша сидит у компьютера. Он сказал: "Раз уж на то пошло, я хочу сына. Смотри, кажется, я его уже нашел". И вот мы уже ехали в один из интернатов в Гомельской области знакомиться с ребенком. Не знаю как Паша, а я сразу же поняла, что это наш ребенок».

Усыновление в Беларуси не самая быстрая и легкая процедура, которая заняла почти год. Через суды, консультации психологов, комиссии и прочие бюрократические процедуры, семейная пара доказывала, что они полностью готовы стать родителями. И спустя год маленький 7-летний Антон ехал к новым родителям домой.

«Я думала, что умираю»

К воспитанию своего сына Антона супруги подошли основательно и ответственно. Кристина уволилась с работы и посвятила все время воспитанию не только ребенка, но и себя как родителя. Сказать, что следующие три года были легкие, ничего не сказать.

«У нас был такой ворох проблем, что я даже не поняла сразу, что произошло. Я не знаю, родила бы я, если бы не Антон. Он проверял нас, манипулировал. Мы учились жить вместе. Потом адаптировались к школе. Все, что мы знали до этого про воспитание детей, казалось ничтожным. Приходилось все учить заново. Нервы сдавали. Чтобы немного отвлечься, я уходила из дома и бегала вокруг школьного стадиона. На одной из пробежек мне стало так плохо, я думала, что умираю. Не знаю, зачем я купила тест на беременность вдобавок к рекомендациям врача».

То, что тест показал две полоски, не вызвал у Кристины бурю эмоций. Она не кричала и не прыгала от радости. Нет, не потому, что ей было все равно. Это был ступор. Спустя столько лет борьбы с болезнью мужа, периодом усыновлением ребенка, родить самой казалось из разряда фантастики.

«Я так сильно боялась проявить хоть какие-то чувства, боялась, что если вдруг все окажется неправдой, это будет очень больно. Я старалась себя не обнадеживать. Вместо второго проверочного теста я пошла к врачу. Оказалось, что я уже на третьем месяце беременности».

По словам будущей мамы, врач не сразу нашел у плода сердцебиение. Только после просьбы проверить еще раз, она получила положительный ответ. Как после этого не поверить в то, что чудеса имеют место быть в нашей жизни. Ведь если в то, что диагноз Кристины мог уйти, то ее мужу врачи объективно говорили слово «никогда».

«Это какой-то фатализм. Врачи просто предлагали смириться с тем, что у нас не будет детей. Тактично отвечали на результаты его анализов: "Главное, что живой". Мне стыдно признаться, но до 40 лет я даже не знала, как предохраняться. Так должно было, наверное, случиться. Я не знаю, как к мужу вернулись живые сперматозоиды. Врачи сказали, что восстановление репродуктивной функции возможно на какое-то время. Я помню его и свою растерянность. Нам почти под 40, а мы не знаем, что делать с беременностью. Мы так ждали этого ребенка, а тогда не знали, сможем ли воспитать двоих. Но я ему сказала, когда немного пришла в себя, что он как хочет, а я с детьми».

«Родить в 38 лет»

Всю беременность Кристина отходила без лишних проблем. Собиралась рожать сама, но врачи отговорили. Все-таки эластичность к 40 годам не самая подходящая для родов без сторонней помощи. Решено было сделать кесарево сечение. Ребенок родился абсолютно здоровый. Назвали Алиса. Сейчас ребенку три года.

«Конечно же, мне было дико страшно. Мне сделали укол, я все осознавала, но не чувствовала. Врачи еще что-то шутили про Новый Год, ведь рожала я в первых числах января. Я до сих пор не знаю, как выносила этого ребенка. Эти 9 месяцев совпали с периодом адаптации Антона в школе. Время, когда казалось, что вот-вот, и мы сдадимся. Врачи объяснили нам, что были такие случаи, когда к мужчинам ненадолго возвращается способность иметь детей. Ненадолго! Это до сих пор меня шокирует. Как так совпало его "ненадолго" с тем, что ко мне точно также вернулась возможность забеременеть?».

Для родителей на данный момент не имеет значения, родить самим или взять из интерната — они любят своих детей, несмотря ни на что. Сейчас это семья, которая не боится никаких трудностей. После того, как сложилась судьба супругов, они точно знают, если проблема не решается одним способом, нужно немного передохнуть и обойти ее с другой стороны. И главное, никогда не переставать верить в чудеса.