Нацполиция разблокировала пункт пропуска «Новые Яриловичи», где протестовали владельцы «евроблях»

Национальная полиция Украины разблокировала проезд через пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, где из-за протеста владельцев «евроблях» было затруднено движение.

Из-за акции украинских автомобилистов было затруднено движение и на белорусском пункте пропуска «Новая Гута», в частности грузовиков. 21 ноября ГАИ Гомельской области рекомендовала водителям выбирать при движении в Украину иные пункты пропуска.

«После переговоров полиции с участниками акции автомобилистов движение транспорта через частично заблокированный пункт пропуска "Новые Яриловичи" полностью восстановлено», — сообщила черниговская полиция в «Фейсбуке».

По факту перекрытия движения на трассе вблизи белорусско-украинской границы представителями общественной организации владельцев автомобилей на «еврономерах» полиция Черниговской области начала производство по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Акции в пунктах пропуска на границе с Беларусью и Польшей начали украинские владельцы «евроблях» 19 ноября. Они частично перекрыли движение на трассах.

Протест связан с тем, что Верховная Рада установила новые тарифы за нарушение сроков таможенного оформления «евроблях» — дешевых автомобилей из Европы, в основном Литвы, которые украинцы пригоняли в страну в режиме временного ввоза.