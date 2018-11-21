Нацполиция разблокировала пункт пропуска «Новые Яриловичи», где протестовали владельцы «евроблях»
- 21 ноября 2018, 18:57
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Места: Новая Гута (119), Гомель (24085)
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