«Тут по определению ничего катастрофического не могло произойти». Директор катка на Косарева, где обрушился тент — о том, стоит ли бояться повторения

Вечером 10 марта этого года на ледовом катке по Речицкому проспекту обвалился тент. Спустя почти 9 месяцев площадка заработала в полном режиме. Руководство уверяет: бояться нечего. А между тем, вокруг самой площадки появляются объявления о её вреде.

Сейчас каток на Речицком проспекте работает, как и прежде, в будни и выходные, с утра до вечера. Единственное что — пока без крыши. Директор учреждения «Гомельский центральный спортивный комплекс» Николай Заяц рассказывает, что никаких неудобств это не доставляет. Разве что, обслуживающему персоналу. Помимо обычной чистки льда, при наличии осадков, они будут расчищать его от снега. Образование наледей, как и везде, убираются механическим способом.

— Бояться абсолютно нечего. Заменить тентовое покрытие планировалось уже в этом году. Рассматривались и другие варианты возможной кровли. Но это не такой быстрый процесс как хотелось бы — необходимо соблюдать действующие нормы законодательства при проведении процедуры закупок на проектно-изыскательские работы, на выбор поставщика. Так что, то, что не успели сделать к этому сезону, к следующему уже однозначно будет реализовано.





После происшествия в марте, в интернете периодически появлялась разная информация по поводу неправильной эксплуатации тента, и изначального его качества.

— Никакие чистки тента не предполагаются. Он натянут под углом в 45°. Любой обыватель понимает это. Эта ткань, она из ПВХ и покрыта специальным лаком. И изначально позиционируется как очень экономичный, не требующий никакого технического обслуживания вариант. То есть, главное в этой тентовой мембране — лаковое покрытие. Именно оно сводит коэффициент скольжения к нулю. За счёт чего осадки сходят самостоятельно. Это предполагается производителем. Как и то, что лак нельзя подвергать никакому механическому и химическому воздействию. Это может его повредить.

Кстати, с Минском у нас один и тот же генеральный проектант, который брал под эту тентово-металлическую конструкцию на субподряд ту же Словенскую фирму. Они поставляют и в Минск, и в Гомель. И таких мобильных катков по всей Европе — 17.

После того, как мы тщательно всё изучили, мы пришли к выводу, что внизу была несовершенная система крепления. И вверху и внизу тент крепится тросами. Вверху он обёрнут в несколько раз, а внизу почему-то производитель посчитал нужным закрепить в один оборот. И так под действием внешних агрессивных факторов тросом прорезало нижнюю точку крепления.





Каток открылся не так давно, но люди уже приходят покататься. По пути прохожих встречают объявления: «Ледовая площадка! Опасный аттракцион!». Их автор утверждает, что крыша на катке неустойчива, сам он провоцирует конфликт с местными жителями, а ледовое покрытие вредно для здоровья. Ниже телефон и id страницы в ВК.





Если позвонить по номеру, трубку снимет Дмитрий Карпенко, известный в ВК как Дима Звёздочка. Он живёт в ближайшем к площадке доме. Это Косарева, 17. Уверяет, что каток мешает местным. Дело в том, что сам Дмитрий вместе с некоторыми жителями окрестных дворов давно занят их благоустройством. Говорит, район этот принято называть «пьяными дворами», квартиры здесь стоят недорого, никто переезжать сюда не хочет, а тут ещё и каток. Вместе с единомышленниками, хотят обустроить здесь элитное жильё. Всё это по словам Дмитрия.





— Когда построили каток, мы все думали, что эта ледовая площадка сделает нашу жизнь лучше. Но произошло так, что она начала приносить вред. Здесь начали включать музыку, делать громкие объявления. У меня же окна выходят прямо на каток. Плюс цены сделали такие, что мы, местные жители, не можем его посещать.

На работу площадки Дмитрий жаловался непосредственно руководству самого катка и в администрацию Советского района. Под письменной жалобой, по словам Карпенко, подписались несколько человек. Остальные боятся, считает он.





Оставлять работу ледового катка в таком виде он не намерен, и уже сформулировал в связи с этим несколько предложений.

— Первое, что нужно — это сделать площадку бесплатной. Нам местные пенсионеры рассказывали. Как в 70-х была на стадионе «Локомотив». Во-вторых, отказаться от музыки. Пусть каждый приносит свою портативную колонку, наушники. И включает что хочет. И, в-третьих, отменить сеансы катания. Пусть люди приходят, и катаются сколько хотят.

Работники катка Дмитрия знают. Директор Николай Заяц тоже неоднократно с ним общался.

— Я сталкивался с этим молодым человеком. И это не жители против, а непосредственно он. Этот человек давно вмешивается в работу площадки, распространяет объявления. Больше к нам никто не обращался.

Это социально-значимый объект. Стоимость услуг у нас остаётся прежней уже на протяжении нескольких сезонов. Не смотря на то, что расходы на коммунальные услуги, электроэнергию и заработную плату растут. Всё дорожает и дорожает, но мы цены не поднимаем.





Произошедшее в марте директор спорткомплекса описывает так:

— Официально за помощью тогда сама обратилась только одна женщина. Её обследовали полностью и выписали с не подтвердившимся диагнозом. Не знаю. Возможно, она хотела воспользоваться ситуацией. Наши работники, кстати, её навещали. И я понимаю этих людей. Шум от сползающего снега, шум от того, что рвётся тент. Это психологически тяжело. Несколько человек обсыпало снегом. Это то небольшое количество, что скопилось на мембране. Понимаете, тут по определению ничего катастрофического не могло произойти. Но это всё равно стрессовая ситуация.