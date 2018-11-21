В Гомеле пропал 80-летний пенсионер, его ищут уже 1,5 месяца

  • 21 ноября 2018, 16:23
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Мужчина проживал по адресу Минская, 40 вместе с женой.

Утром 8 октября пропавший — Кириленко Иван Дмитриевич — вышел на традиционную прогулку и не вернулся.

Следственный комитет просит сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках, по телефонам: 8 (0232) 69-31-23, 59-57-13 и +375 44 772-75-45.




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