Клептоманы атакуют? В Гомеле активно крадут бритвенные принадлежности, бытовую химию и гигиенические средства

Преступники действуют группой, их действия слаженны и быстры. Их притягивает малый размер товара и его высокая стоимость. Его удобно перепродать дешевле.

Первая кража произошла 11 ноября. Неизвестные зашли в магазин в Советском районе и похитили 24 упаковки кассет для бритья, 3 бритвы со сменными кассетами и 2 геля после бритья. Общая сумма украденного превысила полторы тысячи рублей.

Но на этом похитители не остановились. Буквально спустя час они устроили хищение в еще одном магазине, но на этот раз в Железнодорожном районе, сообщает УВД. Их добычей стали влаговпитывающие салфетки, махровое полотенце, две электрические зубные щетки и три упаковки туалетной воды. Общая сумма похищенного достигла почти трёх тысяч рублей.

Несмотря на скорость и слаженность действий, преступники не смогли учесть всего. Их действия попали на камеру наблюдения, что и помогло угрозыску выйти на след воришек. Похитителями бритв и средств гигиены оказались гастролеры из Бобруйска — трое мужчин и одна женщина, к которым примкнул гомельчанин. Самому старшему в преступной группе — 35, самой младшей 28. Мужчины уже были ранее судимы за подделку документов, разбой, кражу и хулиганство, а их боевая подруга до сих пор не попадала под внимание закона.

Пока милиционеры оформляли документы, чтобы зафиксировать преступную деятельность, поступило очередное заявление о краже бритвенных принадлежностей. 18 ноября завмаг торговой точки сообщила, что неизвестный мужчина украл 25 кассет с лезвиями для бритья на общую сумму больше тысячи рублей. Оперативники изучили видеозаписи и быстро нашли вора — им оказался уже ранее судимый за кражу 34-летний гомельчанин.

На следующий день вора задержали. К этому моменту он успел еще раз «отовариться» 13 кассетами для бриться на сумму 350 р.